広島の新井貴浩監督が７日、中日とのオープン戦後の取材対応で大瀬良大地投手が下半身のコンディション不良で離脱することを明かした。大瀬良は５日の練習中に右ふくらはぎを痛めて、病院で筋損傷と診断された。８日から３軍に合流することとなり、全治は未定となっている。新井監督は右腕の開幕ローテ争いへの参加については「厳しいという風には聞いている」と明かした。大瀬良は昨季２３試合に登板し、７勝９敗。昨年９