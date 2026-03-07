福祉や介護、保育の仕事に興味のある人と企業とのマッチングを行うイベントが秋田市で開かれました。県などが開いた「ふくしのしごと総合フェア」には県内にある福祉に関する企業など30社が集まりました。様々な企業の担当者から直接話を聞ける貴重な機会となっていて、再就職を希望する人や大学生などが参加しました。学生「社会福祉士取ろうとしてますけど、現場にも出たいんで、そういうのか可能なんですか」担当者「基本生活支