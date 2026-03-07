2月27日より公開中の『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』は、1983年公開の同名作をベースにしたリメイク作品だ。1980年の『のび太の恐竜』から続く『映画ドラえもん』シリーズは毎年春の恒例行事だが、今回は例年といくつか異なるポイントがある。 参考：『映画ドラえもん』が『海底鬼岩城』をリメイクした意義“心”の在り方を捉える一作に 公開時期がシリーズ初の2月であることや4DX／MX4Dの同