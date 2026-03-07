リンクをコピーする

【J1百年構想リーグ WEST第5節】(ヨドコウ)C大阪 0-0(PK4-2)清水<警告>[C]田中駿汰(45分+2)、本間至恩(79分)[清]パク・スンウク(8分)、マテウス・ブエノ(43分)、住吉ジェラニレショーン(90分+3)主審:清水勇人└GK中村航輔がPK戦で2本ストップ! C大阪が得意のホーム清水戦をモノにして3試合ぶり白星