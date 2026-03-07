[3.7 J1百年構想リーグWEST第5節 C大阪 0-0(PK4-2) 清水 ヨドコウ]J1百年構想リーグWESTで8位につけるセレッソ大阪は7日、第5節で7位清水エスパルスをホームに迎え、0-0からのPK戦を4-2で制した。連敗を2で止める3試合ぶりの白星。清水は2戦連続のPK負けとなった。昨季リーグ戦はC大阪の2戦2勝。さらにホームでは直近20戦1敗と清水を圧倒していたC大阪は、立ち上がりから前線のFW櫻川ソロモン、MF横山夢樹、MF中島元彦、MFチア