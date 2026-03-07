[3.7 J1百年構想EAST第5節 浦和 2-0 水戸 埼玉]J1百年構想リーグEASTは7日、第5節を各地で行い、浦和レッズが水戸ホーリーホックを2-0で破った。桐蔭横浜大から今季加入したルーキーのFW肥田野蓮治が2試合連発となる今季3ゴール目で先制点を奪うと、後半アディショナルタイムには19歳のFW照内利和がプロ初ゴールとなるダメ押し弾。今季の勝ち点を10とし、上位争いに食らいついた。一方、昇格組の水戸はJ1唯一の「90分未勝利」で