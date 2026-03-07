リンクをコピーする

【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第5節】(ハワスタ)いわき 1-1(PK5-4)大宮<得点者>[い]加藤大晟(83分)[大]泉柊椰(73分)<警告>[い]柴田壮介(26分)[大]加藤聖(49分)、西尾隆矢(65分)主審:上原直人└RB大宮決めれば勝利のPKを連続失敗…いわきに敗れ今季初黒星