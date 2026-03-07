[3.7 J2・J3百年構想リーグEAST-B第5節 いわき1-1(PK5-4)大宮 ハワスタ]いわきFCが4連勝と好調だったRB大宮アルディージャを1-1から突入したPK戦の末に下した。いわきは連敗を2でストップした。90分勝ちの4連勝と好スタートを切っていた大宮は、この日も先制点を奪う。後半29分、左サイドへの展開からDF加藤聖がクロスを上げると、MF泉柊椰が頭で合わせる。背番号14はこれで3戦連発となった。しかしこの日はリードを守り切る