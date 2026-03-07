[3.7 J2・J3百年構想リーグEAST-A第5節 仙台 1-1(PK4-2) 湘南 ユアスタ]ベガルタ仙台が開幕5連勝で首位をキープした。J2・J3百年構想リーグEAST-A第5節が7日に開催され、ユアテックスタジアム仙台で首位の仙台と2位の湘南ベルマーレが対戦。1-1で突入したPK戦を仙台が4-2で制した。首位攻防戦で先手を取ったのはホームの仙台。前半23分、DF高田椋汰がペナルティエリア手前の右でこぼれ球を拾い、前方のMF五十嵐聖己につなぐ。