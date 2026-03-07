リンクをコピーする

【J1百年構想リーグ EAST第5節】(MUFG国立)FC東京 3-0(前半2-0)横浜FM<得点者>[F]長倉幹樹(1分)、佐藤龍之介(16分)、マルセロ・ヒアン(46分)<警告>[横]喜田拓也(38分)、木村卓斗(65分)主審:小屋幸栄└FC東京が5万2934人の国立で圧巻ゴールショー! 長倉が開始32秒弾、佐藤龍之介FC東京初ゴール、ヒアン後半開始49秒弾で横浜FM撃破