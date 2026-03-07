リンクをコピーする

【J2・J3百年構想リーグ EAST-A第5節】(ユアスタ)仙台 1-1(PK4-2)湘南<得点者>[仙]小林心(23分)[湘]アルトゥール・シルバ(83分)<警告>[仙]松井蓮之(13分)、荒木駿太(68分)[湘]舘幸希(49分)主審:窪田陽輔└仙台が開幕5連勝で首位キープ! 2位湘南とPK戦突入もGK林彰洋が好セーブ