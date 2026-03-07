[3.7 J2・J3百年構想リーグEAST-B第5節 藤枝 1-1(PK6-5) 磐田 藤枝総合]槙野智章監督が率いる藤枝MYFCは7日、J2・J3百年構想リーグEAST-B第5節でジュビロ磐田と対戦して1-1で引き分けた。10人での戦いになるも猛攻を耐え凌ぎ、PK戦を6-5で制して勝ち点2を獲得した。磐田は今季の90分間勝利が未だゼロとなっている。静岡県勢同士となった対戦。藤枝は前半21分、国士舘大出身のルーキーMF近藤優成が相手と競り合った際に左腕を痛