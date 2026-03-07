【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第5節】(デンカS)新潟 2-2(PK3-4)高知<得点者>[新]新井泰貴(64分)、マテウス・モラエス(88分)[高]新谷聖基(4分)、関野元弥(33分)<警告>[新]大西悠介(82分)[高]佐々木敦河(40分)主審:野堀桂佑