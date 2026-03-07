[3.7 J1百年構想EAST第5節 FC東京 3-0 横浜FM MUFG国立]J1百年構想EASTは7日に第5節を行った。5万2934人が集った国立競技場でのFC東京と横浜F・マリノスの対戦は、FC東京が3-0で快勝。開始1分経たずしてFW長倉幹樹が先制点を挙げ、16分にはMF佐藤龍之介がFC東京復帰後初ゴールを決める。後半開始早々にFWマルセロ・ヒアンがダメを押した。前節・柏レイソル戦で初黒星を喫したFC東京はDF稲村隼翔に代えて、レンタルから復帰した