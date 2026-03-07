【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第5節】(サンアル)松本 3-0(前半1-0)札幌<得点者>[松]加藤拓己(37分)、樋口大輝(57分)、藤枝康佑(80分)<警告>[松]小田逸稀(22分)、高麗稜太(44分)主審:山岡良介