【J2・J3百年構想リーグ WEST-B第5節】(ミクスタ)北九州 2-3(前半1-3)宮崎<得点者>[北]オウンゴール(6分)、井澤春輝(80分)[宮]土信田悠生2(35分、45分+1)、松本雄真(38分)<警告>[宮]阿野真拓(21分)主審:石丸秀平