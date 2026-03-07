「ＲＩＺＩＮ．５２」（７日、有明アリーナ）モデル級美女として話題のケイト・ロータスは現ＤＥＥＰ＆ＤＥＥＰＪＥＷＥＬＳミクロ級女王の大島沙緒里に判定０−３で敗れ、ＲＩＺＩＮ連勝は２でストップした。１回からテークダウンで上になったのが大島。ケイトはコーナに漬けられて、劣勢が続いた。それでもなんとか凌ぎきった。２回も大島がテークダウンに成功し、コーナーにケイトを追い込む。大島がじわじわと優位な