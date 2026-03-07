土佐の「おきゃく」が始まり、商店街に設けられた座敷で乾杯する人たち＝7日午後、高知市酒や料理を囲み、歌ったり踊ったりする高知の酒宴「土佐の『おきゃく』」が7日、高知市中心部で始まった。街中に座敷やテーブルが設けられ、酔客らのにぎやかな声が響いた。「おきゃく」は土佐弁で宴会の意味。街全体を会場に見立てて、居合わせた人とも杯をかわし親交を深める。15日までの期間中、よさこい踊りやおきゃく電車、お座敷遊