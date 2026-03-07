【ワシントン共同】米NBCテレビは6日、女子児童ら多数が死亡したイラン南部の小学校への攻撃を巡り、米軍がこの小学校がある地域を攻撃対象としていたと報じた。米当局者が議会側に説明したという。米当局者は、攻撃はイスラエル軍によるものではないと述べたとしている。NBCによると、米政府の初期段階の調査では、攻撃には米軍の兵器が使われた可能性が高まっている。現地関係者は、小学校が約15年前までイラン革命防衛隊の