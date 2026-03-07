子どもたちが最新のデジタル技術を体験するイベントが金沢市で開かれました。このイベントは最先端の技術を活用して子どもたちの創造力や課題を解決する力を育もうと通信大手のKDDIと金沢大学などが開いたものです。体験教室ではタブレットを使ってドローンの飛行距離などの指示を打ち込み操縦する仕組みを学んだあとレースに挑戦しました。子どもたちはドローンが飛ぶ様子に目を輝かせていました。■KDDI地域共