◆ラグビーリーグワン１部第７節（７日、秩父宮ラグビー場）２月の積雪で中止となっていた相模原―東京ＳＧの一戦は再試合が行われ、レギュラーシーズン１１位の相模原が、同４位の東京ＳＧに３４―１５で勝利。前半だけでハットトリックを達成したＳＯ三宅駿は「人生初です。トライを取るのは楽しいと思ったけど、（他の）１４人の選手がいないとトライは取れないので」と、謙虚に喜びを語った。前半２分、相手守備をラン