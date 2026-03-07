◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第５節ＦＣ東京３―０横浜ＦＭ（７日・ＭＵＦＧ国立）ＦＣ東京がＦＷ長倉幹樹、ＭＦ佐藤龍之介、ＦＷマルセロヒアンの得点で２試合ぶり勝利を挙げ、勝ち点を１０に伸ばした。守っては今季５試合目で初の無失点となった。＊＊＊１点リードの前半１６分、Ｕ―２３代表の佐藤龍がチーム復帰後初ゴールで２点目を挙げた。２試合連続で先発し、左サイドからドリブルでカット