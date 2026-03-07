◆オープン戦広島２―３中日（７日・マツダスタジアム）広島のドラフト２位・斉藤汰直投手＝亜大＝の中継ぎ専念が決まった。この日は１点ビハインドの８回に登板。先頭・カリステを遊ゴロ、上林を二ゴロに封じ、味谷からはフォークで空振り三振を奪った。自己最速に並ぶ１５２キロをマークするなど、直球の強さも目立った。前回登板の１日・楽天戦（倉敷）に続く中継ぎ起用だった。当初は先発で開幕ローテ入りを狙う立場だっ