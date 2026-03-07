◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）侍ジャパンのＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）が韓国戦の試合前会見に臨んだ。韓国の印象については「強打のチーム。どの打順でもホームランが打てる。すごく強敵」と警戒を強めた。前回２３年大会に続いて２大会連続出場。今回は正二塁手として期待されている。６日の台湾戦では「７番・二塁」で先発出場。３打数１安打で大勝に貢献していた。打線にはメジャーリー