timeleszが、4月29日に発売するニューアルバム『MOMENTUM』のジャケット写真と収録内容を発表した。なお、本日からオンエア開始となる原嘉孝主演ドラマ『横浜ネイバーズSeason2』の主題歌「Believers」も同作に収録される。今作のビジュアルは、2025年にリリースした新体制1stアルバム『FAM』と地続きになっていて、新しい家族の姿を描いた“『FAM』の部屋”から飛び出して新しい景色に向かうtimeleszの意志と成長を感じられるビジ