◆Ｊ１百年構想リーグ西▽第５節Ｃ大阪０―０（ＰＫ４―２）清水（７日・ヨドコウ桜スタジアム）Ｃ大阪はホームで清水にＰＫ戦の末に破り、連敗を２で止めた。アーサー・パパス監督のもと、元日本代表ＭＦ香川真司が５節目で今季初のベンチ外。田中駿汰、石渡ネルソンのダブルボランチ、トップ下に中島元彦が入った。Ｃ大阪は清水の２倍以上の１８本のシュートを放ったが、最後の決め手を欠く。ゴールネットを揺らせないま