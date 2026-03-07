◆第４４回中山牝馬Ｓ・Ｇ３（３月７日、中山競馬場・芝１８００メートル、稍重）好メンバーがそろった牝馬限定重賞は１６頭で争われ、１番人気のアンゴラブラック（５歳、美浦・尾関知人厩舎、父キズナ）は１３着だった。中段前目でレースを運んだが、直線では手応えがなくなり、馬群に沈んでしまった。過去５戦２勝、２着２回と得意の中山コース。近２走はアイルランドＴ、中山金杯で重賞連続２着で、前走は強力４歳世代の