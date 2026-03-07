1次ラウンド・プールC韓国戦ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は7日、東京ドームで1次ラウンド・プールC第2戦の韓国戦に臨む。試合前、井端弘和監督が会見に出席し、大谷翔平（ドジャース）のフリー打撃について話した。会見では、大谷がチームに合流してから頻繁に行っているフリー打撃について質問が飛んだ。所属するドジャースでは屋内でこなすことが通例。屋外で実施すると、