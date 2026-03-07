フィギュアスケート世界ジュニア選手権フィギュアスケートの世界ジュニア選手権（エストニア・タリン）で男子の中田璃士（りお、TOKIOインカラミ）が連覇を達成した。現地7日に行われる女子フリーには島田麻央（木下グループ）が最終滑走で登場。史上初4連覇へ、ファンの期待が高まっている。現地6日の男子フリーで17歳・中田が圧巻の演技を披露。合計268.47点で2位以下に大差をつけ、日本男子初の連覇を飾った。中田に続い