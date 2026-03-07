映画「トランスフォーマー」シリーズなどで知られる俳優のジョシュ・デュアメル（53）と、妻でミス・ワールドの栄冠に輝いた過去のあるモデルのオードラ・マリ（32）に女児が誕生予定だという。すでに2024年に息子シェパード君が誕生している夫妻にとっての第2子、そしてグラミー賞受賞のブラック・アイド・ピーズのメンバーで元妻のファーギーとの間に12歳