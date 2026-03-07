タレント・かとうれいこ(57)が4日、自身のインスタグラムを更新し、娘のタレント・横尾紗千(23)との2ショットを公開した。2人は3日に放送された日本テレビ系「踊る!さんま御殿!!」で共演していた。 【写真】かとう、君島、緒方、河野、ボーク…濃すぎる母娘がズラリ スタジオで撮影した2ショットを掲載した、かとうは「踊る!さんま御殿!!娘とは、紗千が高校生の時に一緒に出演させていただいたので、今回は2回目です」