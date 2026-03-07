津久井匠海が柏戦で先制ゴールを決めた今シーズン、4試合を消化して計2ゴールだったジェフユナイテッド市原・千葉が、5試合目にして初めて複数得点を挙げ、2−1で柏レイソルとの千葉ダービーに勝利した。17年ぶりとなるJ1でのダービー勝利を大きく引き寄せる先制ゴールを決めたのは、今季RB大宮アルディージャから加入したMF津久井匠海だった。前半は、昨季J1で最終節まで優勝争いをしていた柏に圧倒された千葉だったが、後半