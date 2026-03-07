７日、全人代が開いた国民生活関連の記者会見で、質問に答える雷海潮国家衛生健康委員会主任。（北京＝新華社記者／王曦）【新華社北京3月7日】中国国家衛生健康委員会の雷海潮（らい・かいちょう）主任は7日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の国民生活関連の記者会見で、2025年の中国人の平均寿命が79.25歳に達し、20年より1.32歳上昇し、年平均0.26歳の伸びとなったと述べた。