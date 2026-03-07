◇NTTラグビーリーグワン1部第7節相模原34―15東京SG（2026年3月7日東京・秩父宮ラグビー場）相模原のSO三宅駿（24）が、前半だけで3トライ2ゴール1PGの22得点を挙げて試合の流れを引き寄せ、34―15で東京SGを破る今季3勝目に大きく貢献した。チームは序盤から厳しいディフェンスで相手のアタッキングラグビーを止め、グレン・ディレーニー・ヘッドコーチ（HC）は「前半は今季で一番いいプレーをした」と選手をたたえた。