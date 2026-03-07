◇第6回WBC1次ラウンドC組日本ー韓国（2026年3月7日東京D）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は7日、東京ドームで1次ラウンドC組が行われ、大会連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」は2戦目で韓国と対戦する。13―0で快勝した6日の台湾戦では侍ジャパンの一塁ベンチには、宮崎事前合宿でアドバイザーを務めたダルビッシュの背番号「11」のユニホームが掲げられた。この日、韓国戦前に取材に応じた高橋宏斗投手（23