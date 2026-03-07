◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 日本-韓国（7日、東京ドーム）2戦目となる韓国戦を前に野球日本代表「侍ジャパン」の選手たちが試合前練習を実施。大谷翔平選手と村上宗隆選手のアーチ共演で観客席を盛り上げました。6日のチャイニーズ・タイペイ戦では先制のグランドスラムを放った大谷選手。この日の試合前練習でもライトスタンドの大型ビジョンを越えて、照明付近に直撃する超特大の一発を放ち、観客席か