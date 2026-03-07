アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を祝うフェス『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』（エヴァフェス）で上映された新作短編アニメーション（約15分）が、8日午前0時にカラーの公式YouTubeチャンネルにて公開されることが7日、作品公式サイトで発表された。【動画】ラストに衝撃！公開された『エヴァ』完全新作シリーズ映像フェスが開催された2月21日〜23日に世界初公開された新作短編アニメは、エヴァ