第3日、13番でティーショットを放つ佐久間朱莉。通算14アンダーで首位＝琉球GCダイキン・オーキッド・レディース第3日（7日・沖縄県琉球GC＝6610ヤード、パー72）年間女王の佐久間朱莉が4バーディー、1ボギーの69と伸ばし、通算14アンダー、202で首位を維持した。4打差の2位に永井花奈がつけた。通算8アンダーの3位に川崎春花が続き、7アンダーの4位は小林光希。6アンダーの5位に小祝さくら、岩井明愛、菅楓華、皆吉愛寿香の4