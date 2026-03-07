ボートレース尼崎の男女混合4日間シリーズ「春到来！BOATBoyカップ２０２６」が8日に開幕。11日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーは、3日目までの予選得点率上位6人となる。女子レーサーで期待したいのが小芦るり華。今期勝率7.05は今節、7.31の柳生泰二に次ぐ2位となっている。「苦手な夏を克服できて、その流れで来ているからですかね」と好調の要因を分析する。2023年後期に記録したキャリアハイの6.52更新を射