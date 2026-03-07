ロッテとのオープン戦で、8回に登板した日本ハム・大川。1回無失点と好投した＝エスコンフィールド日本ハムはドラフト1位新人の大川がオープン戦初登板で1回無失点、1奪三振と好投した。育成新人の常谷は2点三塁打で存在感を示した。新外国人のカストロが六回にソロ本塁打。ロッテの田中は細かな制球を欠き、3回3失点。