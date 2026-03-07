391席を搭載JAL（日本航空）の国内幹線向け旗艦機「エアバスA350-900」の18号機（機番：JA18XJ）が2026年3月7日、エアバス本社があるフランス・トゥールーズより羽田空港へ到着しました。A350-900の新規受領は2025年8月の17号機以来、約7か月ぶりとなります。【写真】えっ…これがJALの「守護神の後継機」全貌です18号機の座席仕様はファーストクラス12席、「クラスJ」56席、普通席 323席の391席で、全クラスに個人モニター、