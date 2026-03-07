耳の先が傷つくのはなぜ？寒さと血流の深い関係 犬の耳は、体の中でも特に血管が細く、体の中心から離れた場所です。そのため、寒さの影響を受けやすく、血の巡りが悪くなりやすい部位でもあります。冬になると体は大切な臓器を守るため、自然と末端の血流を減らします。その結果、耳の先では十分な酸素や栄養が届かなくなり、皮膚がダメージを受けやすくなります。 このように血液がうまく流れず、皮膚が弱ってしまう状