ヤマノエイ『さむわんへるつ』の単行本第2巻（集英社）が3月4日に発売された。連載開始直後からじわじわとファンを増やしつつある本作の最新刊発売とともに、本書の書店購入特典のイラストカードが話題となっている。 【画像】「八握剣異戒神将くらげ」だね『さむわんへるつ』2巻の特典 深夜ラジオを聴き合う少年少女たちの関係を描いた『さむわんへるつ』。2025年9月に連載開始された本作は読者からの支持を着実に