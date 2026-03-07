triplaは、オーストラリアに子会社を設立することを決議した。社名はtripla Australiaで、高橋和久氏とVivian Gray氏が代表を務める。資本金は10万オーストラリアドルを予定している。triplaが全額を出資する。これにより、日本、台湾、香港、韓国、米国、シンガポール、インドネシア、タイ、フィリピン、オーストラリアの13か国に事業拠点を設けることになる。