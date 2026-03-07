「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、神奈川・強羅の温泉宿『白湯の宿 山田家』です。風情があって気持ちいい温泉宿で立ち寄り湯仙石原を下り、強羅に入って見つけた温泉宿の立ち寄りの湯情報。『白湯の宿 山田家』。源泉掛け流しのにごり湯は大涌谷温泉のもの。風情があって気持ちいい。『白湯の宿山田家』露天にはバスタブと木桶の湯