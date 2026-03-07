中田璃士がキス・アンド・クライで掲げたものとは(C)Getty Imagesフィギュアスケートの世界ジュニア選手権が現地時間3月6日、エストニアの首都タリンで行われ、男子フリーで17歳の中田璃士が178.96点を叩き出し、ショート（SP）との合計268.47点で日本勢の男子で史上初の連覇を達成した。【写真】「ギータさん世界進出」中田璃士がキスクラで掲げたタオルをチェック中田はプロ野球・ソフトバンクのファンとしても知られており