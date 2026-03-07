◇RIZIN.52（2026年3月7日有明アリーナ）格闘技イベント「RIZIN」は7日、26年開幕戦となる「RIZIN.52」を有明アリーナで開催。第6試合のバンタム級ワンマッチは、鹿志村仁之介（BatlleBox）が“48歳の大ベテラン”所英男（リバーサルジム武蔵小杉 所プラス）に1Rアナコンダチョークで衝撃の66秒失神一本勝利を飾った。至高の寝技対決は衝撃的な66秒決着となった。1R開始早々にテイクダウンを奪った鹿志村。その後の攻防