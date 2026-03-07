昨秋エリザベス女王杯12着以来の4番人気エリカエクスプレスは直線で伸びかけたが4着。鞍上・武豊の40年連続JRA重賞制覇は持ち越しとなった。武豊は「イレ込みは以前よりも改善されていました。あの位置でも我慢が利いたし、悪くはなかったですが（直線で）ひと伸びできそうでできなかったです」と振り返った。