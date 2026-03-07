俳優の萩原利久（２７）と古川琴音（２９）が７日、都内で行われたアニメ映画「花緑青が明ける日に」の公開記念舞台あいさつに出席した。街の再開発で立ち退きを迫られる花火工場で繰り広げる物語にちなみ、失いたくないものを発表した。萩原は「スマートフォン」と現代らしい回答で先陣を切り、「ない方が良い瞬間もあるけど、なかったら困る。荷物を持ちたくないので、１個で済む。スポーツ観戦が大好きでチケットも電子。な