格闘技イベント「RIZIN」は7日、26年開幕戦となる「RIZIN.52」を有明アリーナで開催。休憩前に夏までの「RIZIN」の開催地を発表した。この日が26年開幕戦となった「RIZIN」。そして今年の大みそかは、さいたまスーパーアリーナが改修工事中のため名古屋・バンテリンドームで開催される。そして今年は榊原信行CEOが毎月開催も明言していた。4月12日「RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA」（マリンメッセ福岡A館）、5月10日「RIZIN.